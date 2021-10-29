Участок БКЛ метро между станциями "Хорошёвская" и "Мнёвники" закрыли до 31 октября

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Москва 24

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Транспорт

12:45

Участок столичного метро от "Хорошёвской" до "Мнёвников" временно закрыли

транспорт метро город видео Станислав Кулик Владислав Назариков

Участок Большой кольцевой линии (БКЛ) московской подземки от станции "Хорошёвская" до "Мнёвников" закрыт с 29 по 31 октября. На период ограничений поезда будут ходить только между станциями "Савеловская" и "Деловой центр".

Поезда остановят для присоединения новых станций БКЛ к действующей инфраструктуре столичного метрополитена. Специалисты подключат автоматику, а также убедятся в надежности инженерных систем.

Для проезда между станциями "Хорошёвская" и "Мнёвники" пассажирам будут доступны бесплатные автобусы КМ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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