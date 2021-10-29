Участок БКЛ метро от "Хорошёвской" до "Мнёвников" не будет работать до 31 октября

Пассажирам метро следует заранее строить маршрут, так как участок Большой кольцевой линии от станции "Хорошёвская" до "Мнёвников" будет закрыт до 31 октября.

Для пассажиров запустили бесплатные автобусы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.