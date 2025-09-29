Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 11:15

Транспорт

Шесть автобусных маршрутов до Химок и Красногорска запустили в Москве

Шесть автобусных маршрутов до Химок и Красногорска запустили в Москве

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 29 сентября

Автомобилисты стали чаще выезжать на трамвайные пути в столице

Мотопатруль ЦОДД завершил работу в этом сезоне

Водительские права будут отзывать при выявлении у их владельцев опасных заболеваний

"Новости дня": вокзал Петровско-Разумовская на МЦД-1 готов более чем на 85%

"Новости дня": электробусы вышли на маршрут № 194 в Москве

МЦД перевезли 1,5 млрд пассажиров за 6 лет работы

Собянин: новые дороги появятся в районе Солнцево в Москве

Будущим водителям могут разрешить самоподготовку к экзаменам на получение прав в ГИБДД

В Москве запустили первые 6 автобусных маршрутов до Химок и Красногорска. До конца года планируется открыть еще 19 новых маршрутов. Пассажиры смогут ездить на современных и комфортных автобусах, экономя на поездках.

По словам представителей департамента транспорта, проект даст дополнительный импульс развитию транспортной инфраструктуры Москвы и Подмосковья. Планируется обновление остановок, введение выделенных полос, модернизация транспортно-пересадочных узлов и разработка удобного расписания с новой тарифной сеткой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаАнастасия Налетова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика