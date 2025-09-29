Шесть автобусных маршрутов до Химок и Красногорска запустили в Москве

В Москве запустили первые 6 автобусных маршрутов до Химок и Красногорска. До конца года планируется открыть еще 19 новых маршрутов. Пассажиры смогут ездить на современных и комфортных автобусах, экономя на поездках.

По словам представителей департамента транспорта, проект даст дополнительный импульс развитию транспортной инфраструктуры Москвы и Подмосковья. Планируется обновление остановок, введение выделенных полос, модернизация транспортно-пересадочных узлов и разработка удобного расписания с новой тарифной сеткой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.