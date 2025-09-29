Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 29 сентября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 29 сентября

Автомобилисты стали чаще выезжать на трамвайные пути в столице

Мотопатруль ЦОДД завершил работу в этом сезоне

Водительские права будут отзывать при выявлении у их владельцев опасных заболеваний

"Новости дня": вокзал Петровско-Разумовская на МЦД-1 готов более чем на 85%

"Новости дня": электробусы вышли на маршрут № 194 в Москве

МЦД перевезли 1,5 млрд пассажиров за 6 лет работы

Собянин: новые дороги появятся в районе Солнцево в Москве

Будущим водителям могут разрешить самоподготовку к экзаменам на получение прав в ГИБДД

Более 80 новых электрозарядных станций установили в Москве

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ярославском, Ленинградском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на МКАД в районе Химкинского моста, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Логинов.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла. Днем локальные затруднения могут возникнуть в районе ремонтных работ на Люблинской улице, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортдорогигородвидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика