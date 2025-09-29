Новости градостроительного комплекса Москвы

Форма поиска по сайту

29 сентября, 14:30

"Новости дня": стеклянный вестибюль возвели на новом вокзале Серп и Молот в Москве

"Новости дня": четыре остановки ВСМ разместят в Москве

Около 50 тыс знаков "Пешеходный переход" установили в Москве в прошлом году

Пассажиры аэропорта Внуково пожаловались на коллапс у паспортного контроля

Движение временно ограничат на участке оранжевой линии метро в столице

Движение ограничат в центре столицы из-за мотофестиваля 27 сентября

Новости Московского транспорта

Инфоцентр ВСМ показал карту будущего маршрута из Москвы в Санкт-Петербург

Новости регионов: самолеты из Краснодара начали летать за рубеж после трехлетнего перерыва

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

На юго-востоке Москвы запустили движение по новой дороге. Проектируемый проезд № 57 соединил Волжский бульвар с 2-м Грайвороновским проездом. Этот участок сделает маршруты удобнее для жителей четырех районов – Рязанского, Текстильщики, Нижегородского и Кузьминок.

На станции "Народное Ополчение" завершили возводить монолитные конструкции первого вестибюля, заявил заммэра Москвы Владимир Ефимов. По его словам, строители завершают бетонирование пешеходных выходов из второго вестибюля. При этом в Щербинке построили еще один новый корпус школы № 2122.

