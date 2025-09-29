Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

На юго-востоке Москвы запустили движение по новой дороге. Проектируемый проезд № 57 соединил Волжский бульвар с 2-м Грайвороновским проездом. Этот участок сделает маршруты удобнее для жителей четырех районов – Рязанского, Текстильщики, Нижегородского и Кузьминок.

На станции "Народное Ополчение" завершили возводить монолитные конструкции первого вестибюля, заявил заммэра Москвы Владимир Ефимов. По его словам, строители завершают бетонирование пешеходных выходов из второго вестибюля. При этом в Щербинке построили еще один новый корпус школы № 2122.

