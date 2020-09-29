Новости Московского транспорта

Форма поиска по сайту

29 сентября, 14:30

Транспорт

Инфоцентр ВСМ показал карту будущего маршрута из Москвы в Санкт-Петербург

Новости регионов: самолеты из Краснодара начали летать за рубеж после трехлетнего перерыва

Остекление надземного перехода началось на новом вокзале Серп и Молот в Москве

На ВСМ Москва – Санкт-Петербург запланировано 14 пассажирских остановок

Движение ограничат на оранжевой линии московского метро 27 и 28 сентября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 26 сентября

Певец Джейсон Деруло остался без багажа после перелета из Стамбула в Москву

Поезда метро не будут ходить от "Октябрьской" до "Новых Черемушек" 27 и 28 сентября

Водителей без полиса ОСАГО могут оштрафовать на 150 тысяч рублей за месяц

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Мотофестиваль в честь закрытия сезона прошел на Воробьевых горах. В честь этого колонна мотоциклистов проехала от Воробьевых гор по Садовому кольцу и обратно.

Столичные власти успешно завершили обновление подвижного состава на МЦД. Следующим этапом станет самое загруженное Ярославское направление, где уже начали курсировать первые модели "Иволга 4.0".

С начала сезона пользователи совершили 59 миллионов поездок на арендных электросамокатах. Это на 2 миллиона больше аналогичного показателя прошлого года.

