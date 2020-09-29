29 сентября, 14:30Транспорт
Новости Московского транспорта
Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.
Мотофестиваль в честь закрытия сезона прошел на Воробьевых горах. В честь этого колонна мотоциклистов проехала от Воробьевых гор по Садовому кольцу и обратно.
Столичные власти успешно завершили обновление подвижного состава на МЦД. Следующим этапом станет самое загруженное Ярославское направление, где уже начали курсировать первые модели "Иволга 4.0".
С начала сезона пользователи совершили 59 миллионов поездок на арендных электросамокатах. Это на 2 миллиона больше аналогичного показателя прошлого года.