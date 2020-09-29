Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Мотофестиваль в честь закрытия сезона прошел на Воробьевых горах. В честь этого колонна мотоциклистов проехала от Воробьевых гор по Садовому кольцу и обратно.

Столичные власти успешно завершили обновление подвижного состава на МЦД. Следующим этапом станет самое загруженное Ярославское направление, где уже начали курсировать первые модели "Иволга 4.0".

С начала сезона пользователи совершили 59 миллионов поездок на арендных электросамокатах. Это на 2 миллиона больше аналогичного показателя прошлого года.

