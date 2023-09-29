Расписание движения поездов на МЦД-2 изменится 30 сентября и 1 октября

Расписание поездов поменяется на МЦД-2. Ограничения связаны с ремонтом на станции Перерва. С 21:00 30 сентября и почти до 05:00 1 октября отменяется значительная часть поездов.

Интервалы движения увеличат до полутора часов, а некоторые маршруты станут укороченными. Также меняется время отправления первых и последних составов.

Основную часть работ будут проводить ночью, чтобы днем москвичи могли пользоваться транспортом в обычном режиме. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.