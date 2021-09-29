Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

Москвичам предложили отгадать станцию метро на западе города. Расположена она на границе двух районов на Солнцевской линии. Вестибюль оформлен в стиле хай-тек в трех цветах. Открыли платформу четыре года назад.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.