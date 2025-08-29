Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 августа, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 29 августа

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 29 августа

Автоинструктор из Нижневартовска создал тренажер из мусорных баков

Движение поездов остановят между станциями метро "Тютчевская" и "Новаторская"

"Это Москва. Инфраструктура": зачем нужны турникеты

"Московский патруль": столичные инспекторы провели рейд в отношении велокурьеров

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 августа

РЖД получили первую партию рельсов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Водителей в России могут лишить прав за катание на электросамокате в нетрезвом виде

Собянин рассказал, когда полностью обновят подвижной состав на Замоскворецкой линии метро

Рейд по выявлению нелегальных таксистов проведут в Ясеневе

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ярославском и Ленинградском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов в сторону центра, рассказали в ситуационном центре ЦОДД. Общая интенсивность на дорогах составляет 2 балла.

Днем из-за ремонтных работ локальные затруднения могут фиксироваться на пересечении шоссе Энтузиастов и Большого Купавенского проезда и на внутренней стороне ТТК от Автозаводской улицы до Гагаринского тоннеля, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Вечером затруднения ожидаются на радиальных трассах по направлению в область. Осложнить движение могут работы на внутренней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе и аварии на магистралях при выезде из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортдорогигородвидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика