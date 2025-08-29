В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 29 августа

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ярославском и Ленинградском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов в сторону центра, рассказали в ситуационном центре ЦОДД. Общая интенсивность на дорогах составляет 2 балла.

Днем из-за ремонтных работ локальные затруднения могут фиксироваться на пересечении шоссе Энтузиастов и Большого Купавенского проезда и на внутренней стороне ТТК от Автозаводской улицы до Гагаринского тоннеля, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Вечером затруднения ожидаются на радиальных трассах по направлению в область. Осложнить движение могут работы на внутренней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе и аварии на магистралях при выезде из города.

