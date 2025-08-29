Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Новости

29 августа, 07:15

Транспорт

Движение поездов остановят между станциями метро "Тютчевская" и "Новаторская"

В метро Москвы будет временно перекрыто движение поездов на участке между станциями "Тютчевская" и "Новаторская" Троицкой линии. Ограничения продлятся до 31 августа. Они связаны с интеграцией в инфраструктуру метро нового участка от "ЗИЛа" до "Новаторской".

Работы будут проводить преимущественно в выходные дни. Жителей и гостей Москвы призвали заранее планировать маршрут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

