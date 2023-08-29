Льготный проезд на электричках для школьников возобновят с 1 сентября

Льготный проезд в электричках снова будет доступен школьникам и студентам с 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Льготы будут применяться в случае поездок далее зоны "Пригород" МЦД и на других направлениях. На территории Москвы и Владимирской области учащиеся могут ездить со скидкой на обычных поездах и экспрессах, в том числе с предоставлением мест.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.