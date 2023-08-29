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Транспорт

В ГД предложили автоматически возвращать средства пассажирам за опоздание поезда

В ГД предложили автоматически возвращать средства пассажирам за опоздание поезда

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Пассажирам опаздывающих скоростных поездов могут начать автоматически возвращать часть денег, потраченных на билет. С таким предложением выступили в Госдуме.

Депутаты советуют Минтрансу наладить систему, которая при оплате билета банковской картой сама выплачивала бы компенсацию. В данный момент при опоздании поезда от 30 минут до часа пассажир может потребовать вернуть четверть стоимости билета, при задержке от часа до двух – половину. Если же поезд отстал от расписания больше, чем на два часа, компания перевозчик обязана вернуть полную стоимость поездки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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