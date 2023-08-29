Велопарковки появятся возле нескольких станций МЦД-3

Новые велопарковки появятся у нескольких станций МЦД-3. Пересесть с велосипеда на поезд можно будет на станциях Ховрино, Грачевская и Вешняки.

Всего будет 12 парковок. Каждая рассчитана на 24 велосипеда или 48 самокатов. Если граждане хотят, чтобы такую оборудовали рядом с их домом или ближайшей остановкой общественного транспорта, то можно отправить соответствующую заявку в Дептранс, где ее оперативно рассмотрят.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.