Архитектурная отделка станции БКЛ "Рижская" готова на 80% – Бочкарев

Архитектурная отделка станции БКЛ "Рижская" готова на 80%. Об этом сообщил заммэра по вопросам строительства Андрей Бочкарев.

Архитектурное решение выполнено в симбиозе хай-тека и романского стиля. Главные элементы станции – арки-порталы из нержавеющей стали. Также с двух сторон центрального зала планируют установить восемь пилонов. Каждый из них будет подсвечен светодиодами.

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