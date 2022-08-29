Серьезные заторы ожидаются в столице 29 августа. Водителям порекомендовали пересесть из личных авто в общественный транспорт, особенно в час пик. Время перед началом учебного года может сравниться по заторам, пожалуй, только с предновогодними днями.

В ЦОДД подсчитали, что трафик в столице может достигнуть 7 баллов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.