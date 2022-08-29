Новости часа: пассажирские ж/д перевозки в Калининград с 1 сентября не прекратятся

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пассажирские железнодорожные перевозки в Калининград с 1 сентября не прекратятся, несмотря на решение литовского банка. Об этом рассказал губернатор региона Антон Алиханов.

Участников незаконного автопробега в Москве обвиняют в организации массового пребывания в общественных местах. Об этом заявил суд.

В Москве действует повышенный уровень погодной опасности. 29 августа есть вероятность грозы. Об этом сообщил Гидрометцентр.