На Троицкой линии метро запустили тоннеллепроходческий щит

На Троицкой линии метро 29 августа запустили тонеллепроходческий щит от станции "ЗИЛ" до "Крымской". Сами строители признают, что работа очень сложная, в том числе из-за особенностей почвы.

Для москвичей откроют линию длиной в 40 километров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.