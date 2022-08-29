Московский каршеринг закупил китайские Chery, Geely и Haval

Операторы московского каршеринга обновили автопарк. В нем стало больше китайских автомобилей. Речь о сотнях машин популярных марок, таких как Chery, Geely и Haval.

Столичный каршеринг планируют развивать и дальше. Только за 2021 год, если суммировать все виды транспорта, москвичи совершили рекордное количество поездок. Из них более пятидесяти миллионов было сделано на арендованных автомобилях.

Изменятся ли тарифы и что с качеством у китайских машин? Останутся ли в аренде европейские производители? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.