Архитектурную отделку станции "Рижская" БКЛ метро выполнили на 80%

Специалисты на 80% выполнили архитектурно-отделочные работы на станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Станция получилась в романском стиле и хай-тек. В финальной стадии отделка пассажирской зоны и кассового вестибюля. Платформу станции украсят больше 10 металлические арок. Они выполнены из нержавеющей стали. Их монтаж завершен более чем наполовину.

Вестибюль и платформу свяжут эскалаторы протяженностью 95 метров. Их сейчас тестируют. Кроме того, возле станции благоустраивают территорию. "Рижская" БКЛ станет основой крупнейшего транспортно-пересадочного узла в городе, который свяжет две линии подземки и три направления МЦД.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.