Часть турникетов на станции метро "Комсомольская" закрыли на ремонт

Пассажиры столичной подземки попали в затор при входе на станцию "Комсомольская". Очереди возникли в вестибюле со стороны Ярославского вокзала. Там часть турникетов закрыта на ремонт.

Как долго продлятся работы? И как удобнее всего теперь попасть на "Комсомольскую"? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.