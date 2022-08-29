Авиакомпании смогут выполнять "спрямленные" рейсы до Сочи с 30 августа – источник

Время авиаперелета в Сочи может сократиться на полчаса. Как сообщает ТАСС, авиакомпании могут получить разрешение на "спрямленные" полеты в аэропорт Адлера с 30 августа. То есть летать будут через часть закрытого пространства на юге страны.

29 августа, как ожидается, состоится совещание-разъяснение по полетам для авиакомпаний. Решение по "спрямлению" рейсов в другие города будет принято позднее.

Россия закрыла с 24 февраля для гражданских самолетов часть воздушного пространства на юге и в центральной части страны. Временно ограничены полеты в аэропорты 11 городов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.