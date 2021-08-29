14:15
В Щербинке завершается Международный железнодорожный салон "PRO Движение.Экспо" . На нем представили самые современные поезда метро и электрички.
Начальник отдела по связям с общественностью АО "Трансмашхолдинг" Анна Шилина рассказала о новейшей модификации "Иволга 3.0".
"В этой модификации мы подумали о новой эргономике кресел: здесь улучшен плечевой и поясничный пояс. Обратите внимание, с точки зрения пассажировместимости поезда мы предусмотрели двухуровневые поручни. При этом, если пассажир едет с грузом, у него есть возможность разместить на поручне свой багаж", – отметила Шилина.
Заместитель генерального директора АО "НИИАС", руководитель проектов по беспилотным поездам Павел Попов отметил, что все движение автоматизировано и осуществляется строго по графику.
"Все системы, все приборы, все движение автоматизировано. Движение осуществляется по графику, который передается автоматически по цифровому радиоканалу. Дальность обнаружения у системы текущей больше, чем у человека. Человек (проводили испытания) видит на расстоянии 400-500 метров, система наша видит 700-800 метров", – пояснил он.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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