Шумных мотоциклистов и стритрейсеров хотят приравнять к хулиганам. Наказание за нарушение может появиться в новой редакции КоАПа. Об этом заявила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

Ранее ввести крупный штраф для любителей езды с громкой музыкой и без глушителя предложил мэр столицы Сергей Собянин. Как с этим борются в других странах, и что об этом думают сами москвичи узнал Максим Сироткин.