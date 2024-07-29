Поезда метро Москвы проехали почти на 10% километров больше в первой половине 2024 года

В Москве количество километров, которые поезда метро прошли за первое полугодие 2024 года, выросло почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А если сопоставить последние данные с пробегом 2020 года, то рост составил 16%.

Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, стабильный рост показателя суммарного пробега вагонов – один из результатов работы города. Благодаря этому пассажиры тратят меньше времени на ожидание поезда, а в составах появляется больше свободных мест.

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