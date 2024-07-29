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29 июля, 13:15

Транспорт

Вагоны московского метро проехали более 550 млн километров в первом полугодии 2024 года

Вагоны московского метро проехали более 550 млн километров в первом полугодии 2024 года

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За первые шесть месяцев 2024 года вагоны столичного метро проехали свыше 550 миллионов километров, что в четыре раза больше, чем расстояние от Земли до Солнца. Это стало возможным благодаря сокращению интервалов движения составов. Так, на БКЛ ожидание в часы пик составляет около двух минут.

Кроме того, мест в вагонах столичного метро также становится больше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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