Вагоны московского метро проехали более 550 млн километров в первом полугодии 2024 года

За первые шесть месяцев 2024 года вагоны столичного метро проехали свыше 550 миллионов километров, что в четыре раза больше, чем расстояние от Земли до Солнца. Это стало возможным благодаря сокращению интервалов движения составов. Так, на БКЛ ожидание в часы пик составляет около двух минут.

Кроме того, мест в вагонах столичного метро также становится больше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

