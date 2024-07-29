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29 июля, 09:30

Транспорт

Новости регионов: несколько самолетов отправили на запасные аэродромы в Новосибирске

Новости регионов: несколько самолетов отправили на запасные аэродромы в Новосибирске

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Густой туман нарушил работу аэропорта в Новосибирске: из-за плохой видимости несколько самолетов отправили на запасные аэродромы. Сообщается, что еще шесть бортов кружат над городом, ожидая распоряжений диспетчера. Также из-за тумана почти ничего не видно и на дорогах. Чтобы избежать аварий, водители снижают скорость до минимальной.

Еще стало известно о сильных ливнях с градом в Дагестане. Там повреждены дома, перебиты линии электропередачи. В Лакском районе погибли порядка 100 коров: животные находились на выпасе и, испугавшись стихии, срывались с крутых склонов. В Рутульском районе в селе Аран вышла из берегов река: потоки воды смыли огороды местных жителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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