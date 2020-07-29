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29 июля, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Московские центральные диаметры перевезли один миллиард пассажиров. МЦД-1 перевез 360 миллионов человек, МЦД-2 – 460 миллионов, МЦД-3 – 116 миллионов, МЦД-4 – 64 миллиона.

"Столичный транспорт уже невозможно представить без МЦД, все четыре диаметра востребованы, тысячи москвичей выбирают их для ежедневных поездок. Рекорд суточного потока зафиксировали в этом году 10 апреля. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы с самого запуска продолжаем развивать диаметры: обновляем подвижной состав, модернизируем инфраструктуру, открываем новые московские городские вокзалы и будем продолжать эту работу", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

В первом полугодии 2024 года пассажиры пополнили "Тройку" в транспортном приложении около восьми миллионов раз. Пополнений через "Метро Москвы" стало почти в два раза больше, чем за тот же период 2023 года. Пассажиры могут скачать приложение в Google Play, App Store и RuStore.

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