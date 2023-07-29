Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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16:15

Общество

Новости часа: расписание движения поездов изменится на Казанском направлении

Новости часа: расписание движения поездов изменится на Казанском направлении

Электрокары приняли участие в параде транспорта и спецтехники в Москве

Электробусы приняли участие в параде транспорта и спецтехники в столице

В центре Москвы перекроют несколько улиц из-за спортивных событий 29 июля

Парад транспорта и спецтехники состоится в районе Южного речного вокзала 29 июля

Парад транспорта и спецтехники пройдет около Южного речного вокзала 29 июля

Новости часа: один человек выписан из больницы после ЧП с ракетой в Таганроге

Собянин назвал ключевые направления развития районов Бутырский, Марфино и Марьина Роща

Расписание поездов "Аэроэкспресса" в Шереметьево изменится 29 и 30 июля

Москвичам рассказали о предстоящем запуске МЦД-3

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Расписание движения поездов изменится на Казанском направлении с 31 июля по 3 августа. Об этом рассказал Дептранс.

Владимир Путин обойдет на катере парадные линии кораблей на Главном параде ВМФ в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В Москве разработали 30-тонного робота для горной промышленности. Об этом рассказал Сергей Собянин.

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