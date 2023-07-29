Новости часа: расписание движения поездов изменится на Казанском направлении

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Расписание движения поездов изменится на Казанском направлении с 31 июля по 3 августа. Об этом рассказал Дептранс.

Владимир Путин обойдет на катере парадные линии кораблей на Главном параде ВМФ в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В Москве разработали 30-тонного робота для горной промышленности. Об этом рассказал Сергей Собянин.