Авиакомпания "Россия" готова начать регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта с 9 августа. По словам официально представителя авиакомпании Сергея Старикова, необходимые разрешения уже получены, формируется расписание.

Планируется, что первый борт отправится на Красное море уже 9 августа.

С 9 августа Россия увеличит число рейсов в Египет. Об этом 23 июля сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Там отметили, что решение о дальнейшем увеличении количества осуществляемых рейсов будет принято по итогам визита российской делегации в Египет, которая оценит эпидемическую обстановку в стране.

До 8 июля 2021 года в России действовал запрет на полеты отечественных авиакомпаний на египетские курорты. Он был введен в 2015 году после крушения рейса авиакомпании "Когалымавиа", который следовал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Распоряжение об отмене запрета подписал Владимир Путин.