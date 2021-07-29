S7 объявила о запуске лоукостера

S7 создает свой лоукостер. Самолеты авиакомпании должны начать летать уже в следующем году.

О том, за счет чего намерены делать доступные перелеты, и как новый малобюджетный перевозчик повлияет на внутренний туризм, – в сюжете телеканала Москва 24.