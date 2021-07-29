Загруженность столичных дорог оценивается в 4 балла

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ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Почти парализовано движение на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от улицы Верхняя Масловка до проспекта Мира. Водители задержатся там минут на 20.
Трудно проехать на внутреннем участке Садового кольца от Садовнической набережной до Житной улицы. Придется сбросить скорость до 5 километров в час.
На Варшавском шоссе из-за смены дорожного покрытия затруднено движение в сторону центра на участке от Московской кольцевой автодороги до Третьего транспортного кольца. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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