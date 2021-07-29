В ЦОДД оценивают загруженность столичных дорог в 3 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла. Медленно едет поток на Ленинградском проспекте на участке от улицы Авиаконструктора Сухого до Белорусского вокзала.

Затруднено движение на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от улицы Верхняя Масловка до проспекта Мира. Время в пути увеличивается на 15 минут.

Также осложнилась ситуация на внешнем участке Садового кольца от улицы Старая Басманная до метро "Маяковская". Скорость движения там не превышает 10 километров в час. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.