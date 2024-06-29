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29 июня, 14:15

Транспорт

Рейс Анталья – Внуково вылетел из турецкого аэропорта после 4 часов задержки

Рейс Анталья – Внуково вылетел из турецкого аэропорта после 4 часов задержки

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Рейс авиакомпании Azur Air Анталья – Внуково вылетел из турецкого аэропорта после четырех часов задержки. Ранее СМИ сообщали, что на борту были 200 россиян, три человека потеряли сознание из-за духоты.

Как сообщили в авиакомпании, после того как самолет вырулил на точку запуска, экипаж принял решение вернуться на стоянку, чтобы провести дополнительный осмотр воздушного судна. Потребовалась дополнительная заправка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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