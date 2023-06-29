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16:15

Транспорт

"Аэроэкспресс" в ближайшее время возобновит движение поездов в Домодедово и обратно

"Аэроэкспресс" в ближайшее время возобновит движение поездов в Домодедово и обратно

Москвичам рассказали о стоимости такси от Павелецкого вокзала до Домодедово

Движение поездов на Павелецком направлении МЖД планируют ввести в график за 90 минут

Движение пассажирских и пригородных поездов восстановили на Павелецком направлении МЖД

"Аэроэкспресс" компенсирует расходы опоздавшим на рейсы в Домодедово пассажирам

Движение на Павелецком направлении МЖД восстановили после схода вагонов

Пожар в кафе на Ленинградском вокзале не повлиял на движение поездов

Движение на Павелецком направлении МЖД восстановили в обоих направлениях

В Москве прекращено движение поездов "Аэроэкспресс" до аэропорта Домодедово

Грузовые вагоны сошли с рельсов на юге Москвы

"Аэроэкспресс" вскоре должен возобновить движение поездов в Домодедово и обратно. Об этом проинформировали в компании.

Движение пассажирских поездов на Павелецком направлении восстановили в обоих направлениях. В ближайшие часы поезда должны полностью войти в график. Ранее на станции Бирюлево-Товарная из-за схода грузовых вагонов движение было приостановлено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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