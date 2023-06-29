"Аэроэкспресс" в ближайшее время возобновит движение поездов в Домодедово и обратно

"Аэроэкспресс" вскоре должен возобновить движение поездов в Домодедово и обратно. Об этом проинформировали в компании.

Движение пассажирских поездов на Павелецком направлении восстановили в обоих направлениях. В ближайшие часы поезда должны полностью войти в график. Ранее на станции Бирюлево-Товарная из-за схода грузовых вагонов движение было приостановлено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.