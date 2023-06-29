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Происшествия

В Москве прекращено движение поездов "Аэроэкспресс" до аэропорта Домодедово

В Москве прекращено движение поездов "Аэроэкспресс" до аэропорта Домодедово

Грузовые вагоны сошли с рельсов на юге Москвы

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Шесть грузовых вагонов с цементом сошли с рельсов в районе станции Бирюлево-товарная. Движение поездов Павелецкого направления пришлось временно остановить. Об этом сообщили в РЖД.

Не ходят поезда "Аэроэкспресс" в сторону аэропорта Домодедово. В Сети появились кадры, где люди с чемоданами покидают вагоны и идут дальше пешком. Будут задержки и пассажирских, и пригородных поездов, уточнил перевозчик. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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