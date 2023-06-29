Более 45 тыс пассажиров перевезли новые электробусы за 2 недели работы на востоке Москвы

Более 45 тысяч пассажиров перевезли новые электробусы за две недели работы на востоке Москвы. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Речь идет о 16 инновационных машинах. Это первые электробусы, которые Москва получила по крупнейшему в Европе контракту, уточнил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Электробусы собирали на заводе "КамАЗ". Чаще всего их можно встретить на маршрутах т75, 276 и 723. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.