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Транспорт

Москвичи стали в 10 раз реже покупать бумажные билеты в метро

Москвичи стали в 10 раз реже покупать бумажные билеты в метро

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Пассажиры стали почти в 10 раз реже покупать бумажные билеты в столичном метро. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

По его словам, с начала этого года пассажиры приобрели на три миллиона меньше разовых билетов "Единый", чем за январь–май 2022 года. При этом число поездок в метро выросло.

В Москве развивают альтернативные способы оплаты проезда. Это позволяет ежегодно сохранять тысячи деревьев, а пассажирам экономить время и деньги. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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