Москвичи стали в 10 раз реже покупать бумажные билеты в метро

Пассажиры стали почти в 10 раз реже покупать бумажные билеты в столичном метро. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

По его словам, с начала этого года пассажиры приобрели на три миллиона меньше разовых билетов "Единый", чем за январь–май 2022 года. При этом число поездок в метро выросло.

В Москве развивают альтернативные способы оплаты проезда. Это позволяет ежегодно сохранять тысячи деревьев, а пассажирам экономить время и деньги. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.