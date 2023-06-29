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Транспорт

Россия с 1 июля возобновит регулярное прямое авиасообщение с Кубой

Россия с 1 июля возобновит регулярное прямое авиасообщение с Кубой

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Регулярные рейсы между Кубой и Россией планируют возобновить с 1 июля. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Информацию также подтвердили в МИД РФ.

Пока между Кубой и Россией напрямую летают только чартеры. Они выполняют по шесть рейсов в неделю. Вице-премьер отметил, что в данный момент стороны усиленно работают над созданием условий для роста взаимного турпотока.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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