Россия с 1 июля возобновит регулярное прямое авиасообщение с Кубой

Регулярные рейсы между Кубой и Россией планируют возобновить с 1 июля. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Информацию также подтвердили в МИД РФ.

Пока между Кубой и Россией напрямую летают только чартеры. Они выполняют по шесть рейсов в неделю. Вице-премьер отметил, что в данный момент стороны усиленно работают над созданием условий для роста взаимного турпотока.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.