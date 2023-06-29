07:45Транспорт
Россия с 1 июля возобновит регулярное прямое авиасообщение с Кубой
Регулярные рейсы между Кубой и Россией планируют возобновить с 1 июля. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Информацию также подтвердили в МИД РФ.
Пока между Кубой и Россией напрямую летают только чартеры. Они выполняют по шесть рейсов в неделю. Вице-премьер отметил, что в данный момент стороны усиленно работают над созданием условий для роста взаимного турпотока.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.