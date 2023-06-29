Расписание электричек на пяти пригородных направлениях и на МЦД-1 изменится 1–2 июля

В выходные, 1–2 июля, изменится расписание электричек на пяти пригородных направлениях и на МЦД-1. Это связано с обновлением инфраструктуры.

Внимательнее надо быть пассажирам Киевского, Белорусского, Савеловского, Ярославского и Горьковского направлений. Аэроэкспрессы, идущие во Внуково, тоже отменят, а в Шереметьево поезда будут отходить от Савеловского вокзала.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.