Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

До конца сезона в Москве действуют сниженные тарифы на аренду велосипедов. Стоимость проката стала ниже до 25% в зависимости от тарифа. Доступнее стали и новые электровелосипеды 2.0.

"Теперь для аренды доступно еще больше новых электровелосипедов. На них можно комфортно добираться до метро, работы или места встречи. Для удобства пользователей в городе установлены около 3 тысячи дополнительных велопарковок, организовано множество точек для начала и завершения поездки. Также работает подписка "МультиТранспорт Вело", – отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

На будущих МЦД-3 и МЦД-4 активно готовят сотрудников – обучаются более 1 500 человек, уже подготовили больше 300 локомотивных бригад: машинистов и их помощников. Кроме того, обучение проходят билетные кассиры, кассиры-контролеры, контролеры-ревизоры.