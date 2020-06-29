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Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Карточки прогулочных речных маршрутов добавили в приложение "Московский транспорт"

Пассажиры совершили более 15 тыс поездок на речных электросудах за неделю в столице

Новости часа: новый участок Троицкой линии метро позволит сэкономить на поездках до 30 мин

Москвичам рассказали, когда планируется запуск участка "Селигерская" – "Физтех"

Дополнительный поезд из Москвы в Симферополь запустят с 5 июля

"Утро": затор образовался на Кремлевской набережной

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": движение затруднено на Можайском шоссе в Москве

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

До конца сезона в Москве действуют сниженные тарифы на аренду велосипедов. Стоимость проката стала ниже до 25% в зависимости от тарифа. Доступнее стали и новые электровелосипеды 2.0.

"Теперь для аренды доступно еще больше новых электровелосипедов. На них можно комфортно добираться до метро, работы или места встречи. Для удобства пользователей в городе установлены около 3 тысячи дополнительных велопарковок, организовано множество точек для начала и завершения поездки. Также работает подписка "МультиТранспорт Вело", – отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

На будущих МЦД-3 и МЦД-4 активно готовят сотрудников – обучаются более 1 500 человек, уже подготовили больше 300 локомотивных бригад: машинистов и их помощников. Кроме того, обучение проходят билетные кассиры, кассиры-контролеры, контролеры-ревизоры.

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