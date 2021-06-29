Российские авиакомпании могут отменить половину рейсов на курорты Краснодарского края

Половину авиарейсов в Сочи, Анапу и Геленджик могут отменить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиакомпании.

Дело в обязательном ПЦР-тестировании, которое нужно проходить не только туристам, но и экипажам самолетов. В авиакомпаниях заявили, что делать это с необходимой регулярностью, то есть раз в три дня, не могут.

Власти края на прошлой неделе объявили, что гостиницы региона с 1 июля должны принимать только постояльцев с отрицательным ПЦР-тестом, либо сертификатом о вакцинации от коронавируса, а с 1 августа – только вакцинированных, если нет медицинских противопоказаний. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.