Авиакомпании могут отменить половину рейсов на курорты Краснодарского края

Российские авиакомпании могут отменить как минимум половину рейсов в города Красноярского края из-за невозможности соблюдения требований об обязательном ПЦР-тестировании или наличии сертификата о вакцинации от коронавируса для экипажей. Об этом сообщил ТАСС.

Ранее стало известно, что ужесточение антиковидных требований в Краснодарском крае снизило популярность курортов Кубани. Продажи туров снизились в два-три раза. Кроме того, отмечалось, что операторы получают большое количество запросов на аннуляцию туров.