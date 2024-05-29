РЖД введет запрет на высадку животных без хозяев на пригородных электричках

РЖД в этом году введет запрет на высадку животных без хозяев на пригородных электричках. В руководстве компании сообщили, что уже подготовили общий документ, в котором прописан новый порядок действий при выявлении животных в вагоне.

Изменить правила перевозки было решено после инцидента на станции в Кирове, когда проводница зимой выбросила потерявшегося кота. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.