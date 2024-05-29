Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая, 23:15

Транспорт

РЖД введет запрет на высадку животных без хозяев на пригородных электричках

РЖД введет запрет на высадку животных без хозяев на пригородных электричках

Новости часа: Собянин поздравил победителей конкурса "Педагоги года Москвы"

Новости часа: стали известны имена победителей конкурса "Педагоги года Москвы"

"Мой район. Новости": новый городской вокзал появится на станции Беговая

Трамвайной линией на Трифоновской улице смогут пользоваться 70 тыс человек

Туманизаторы включили на некоторых вокзалах Москвы из-за жары

"Цифра дня": 52 тысячи

На некоторых станциях метро и вокзалах Москвы начали раздавать воду пассажирам

Новости часа: Ракова поздравила московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде

На вокзалах и железнодорожных станциях Московского региона начали раздавать воду

РЖД в этом году введет запрет на высадку животных без хозяев на пригородных электричках. В руководстве компании сообщили, что уже подготовили общий документ, в котором прописан новый порядок действий при выявлении животных в вагоне.

Изменить правила перевозки было решено после инцидента на станции в Кирове, когда проводница зимой выбросила потерявшегося кота. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортживотныевидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика