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14:22

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Трасса для радиоуправляемых моделей машин появилась в столичном парке "Яуза"

Жители столицы смогут отправиться по воде в 30 городов

Новые экскурсионные маршруты появились на речных столичных трамваях

Движение транспорта ограничат на Севастопольском проспекте с 1 июня по 30 июля

Участок Троицкой линии метро откроют в 2024 году

Южный участок МСД достроят к концу 2023 года

Новые экскурсионные маршруты появились на речных трамваях в столице

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 81 километр

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С Северного речного вокзала можно отправиться в уникальное речное путешествие – "Московскую кругосветку". Маршрут круиза проходит через крупные туристические центры России. Пассажиры смогут посетить Углич, Кострому, Плес и другие исторические города.

В столице расширяется велосипедная инфраструктура.

"Более 550 велопарковок появилось рядом с популярными городскими местами. Например, их установили около станций метро "Сокольники", "ВДНХ", "Проспект Мира", "Парк Культуры", "Киевская", "Савеловская". Велосипедная инфраструктура в городе с каждым годом расширяется, становится еще удобнее и безопаснее в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Московский электробус признан лучшим низкоуглеродным транспортом в конкурсе "Зеленая Евразия". Москва лидирует по числу электробусов – их насчитывается 1 055.

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