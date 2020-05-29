Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С Северного речного вокзала можно отправиться в уникальное речное путешествие – "Московскую кругосветку". Маршрут круиза проходит через крупные туристические центры России. Пассажиры смогут посетить Углич, Кострому, Плес и другие исторические города.

В столице расширяется велосипедная инфраструктура.

"Более 550 велопарковок появилось рядом с популярными городскими местами. Например, их установили около станций метро "Сокольники", "ВДНХ", "Проспект Мира", "Парк Культуры", "Киевская", "Савеловская". Велосипедная инфраструктура в городе с каждым годом расширяется, становится еще удобнее и безопаснее в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Московский электробус признан лучшим низкоуглеродным транспортом в конкурсе "Зеленая Евразия". Москва лидирует по числу электробусов – их насчитывается 1 055.