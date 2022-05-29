Билеты на речные трамвайчики стали продавать в едином сервисе

Теперь билеты на речные трамвайчики можно купить на одном сайте без посредников и лишних наценок. Там пассажиры смогут увидеть понятную карту маршрутов и четкое расписание.

Подробнее о работе нового сервиса – в сюжете телеканала Москва 24.