Французская авиакомпания Air France возобновила полеты из Парижа в Москву. Она получила от России разрешение на полет по новому маршруту.

Ранее австрийский перевозчик также сообщил о согласовании полетов в обход территории Белоруссии. А к авиаблокаде тем временем присоединились США. Американские власти объявили о санкциях против чиновников и приостановке авиасообщения с Минском.

Ранее из-за экстренной посадки самолета компании Ryanair, рейсы в Белоруссию и даже полеты над ее территорией запретили почти все европейские государства. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.