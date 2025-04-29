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29 апреля, 14:30

Транспорт

Летний тариф запустят на регулярном речном электротранспорте Москвы

Летний тариф запустят на регулярном речном электротранспорте Москвы

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Летний тариф запустят на регулярном речном электротранспорте Москвы. Стоимость поездок поменяется с 1 мая по 30 сентября.

По билету "Кошелек" карты "Тройка" тариф составит 300 рублей в будни и 450 в выходные. По банковской карте и СБП – 350 рублей в будни и 500 – в выходные. У владельцев абонементов "Единый" на 30, 90 и 365 дней поездки включены в стоимость абонемента. Для них ничего не поменяется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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