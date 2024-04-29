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29 апреля, 12:15

Транспорт

Москвичи совершили 650 тыс поездок на регулярных речных маршрутах

Москвичи совершили 650 тыс поездок на регулярных речных маршрутах

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Жители столицы совершили 650 тысяч поездок на регулярных речных маршрутах. По данным на апрель 2024 года, в Москве действуют два маршрута: "Киевский – Сердце столицы" и "ЗИЛ – Печатники". Известно, что первый маршрут продлят – так появится больше способов передвижения по городу.

Почему маршруты электросудов становятся более популярными? Можно ли сэкономить время по сравнению с другими видами транспорта? Как развиваются регулярные речные маршруты в Москве? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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