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29 апреля, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Станцию Площадь трех вокзалов будущего МЦД-4 полностью откроют в конце мая

Первомайские заторы сковали трассу "Дон" на юге России

"Сделано в Москве": Лениградский вокзал

Расписание электропоездов изменили на МЦД-1

Расписание и маршруты движения поездов изменились на МЦД-1

Расписание движения поездов МЦД-1 изменилось в Москве

Расписание поездов временно изменится на МЦД-1 с 29 апреля

Парковка в Москве в майские праздники будет бесплатной

Южный речной вокзал открылся после реконструкции

Поезда первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) временно не ходят между Савеловским и Белорусским вокзалами. Изменилось и расписание движения составов. Это необходимо для подготовки к открытию МЦД-4. Отмечается, что составы на Савеловском и Белорусском направлениях будут следовать только от и до одноименных вокзалов.

Российская прокуратура заинтересовалась имуществом блогера Елены Блиновской в Объединенных Арабских Эмиратах. В ОАЭ было направлено международное поручение. В случае обнаружения активов блогера в стране было принято решение отправить их в счет погашения ущерба РФ.

Столичный воздух прогревался до 13 градусов 29 апреля, но уже ночью ожидаются заморозки, температура может опуститься сразу до минус 2. Также похолодает в ночь на 2 и на 5 мая. Также в некоторых районах столицы жители могли наблюдать мокрый снег.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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