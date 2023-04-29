Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Поезда первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) временно не ходят между Савеловским и Белорусским вокзалами. Изменилось и расписание движения составов. Это необходимо для подготовки к открытию МЦД-4. Отмечается, что составы на Савеловском и Белорусском направлениях будут следовать только от и до одноименных вокзалов.

Российская прокуратура заинтересовалась имуществом блогера Елены Блиновской в Объединенных Арабских Эмиратах. В ОАЭ было направлено международное поручение. В случае обнаружения активов блогера в стране было принято решение отправить их в счет погашения ущерба РФ.

Столичный воздух прогревался до 13 градусов 29 апреля, но уже ночью ожидаются заморозки, температура может опуститься сразу до минус 2. Также похолодает в ночь на 2 и на 5 мая. Также в некоторых районах столицы жители могли наблюдать мокрый снег.

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