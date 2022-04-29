Минтранс РФ поручил авиакомпаниям в майские праздники строго соблюдать расписание полетов

Минтранс РФ поручил авиакомпаниям во время пикового сезона полетов в майские праздники строго соблюдать расписание полетов и права пассажиров. Об этом говорится сообщении министерства.

По данным Минтранса, продажи билетов по южному направлению выросли на 40% по сравнению с 2021 годом, а в Крым – на 63%. Кроме того, в период майских праздников будет усилен досмотр на вокзалах и в аэропортах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.